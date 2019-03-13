Доллар и евро начали торги снижением

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне прогноза по добыче сырья в США от Минэнерго страны и еженедельной статистики Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов обратили внимание на то, что управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) во вторник понизило прогноз добычи нефти в стране на 2019 год на 0,9%, до 12,3 миллиона баррелей в сутки, а на 2020 год — на 1,3%, до 13,03 миллиона.

Кроме того, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API), согласно которым коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 марта, сократились на 2,6 миллиона баррелей после роста на 7,29 миллиона баррелей неделей ранее. «Это оптимистичные цифры, которые укрепили надежды на то, что они будут еще лучше», — сказал агентству «Блумберг» президент энергетической консультационной «WTRG Economics» Джеймс Уильямс.

Теперь рынок ждёт официальных данных по запасам от Министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,65 миллиона баррелей после увеличения на 7,069 миллиона баррелей неделей ранее.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 65,5720 рубля. По отношению к последней сделке 12 марта доллар снизился на 6,30 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 19,54 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 6 копеек и составил 73,9956 рубля. К официальному курсу евро понизился на 7,16 копейки.