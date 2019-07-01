Доллар и евро начали торги снижением

Мировые цены на нефть уверенно повышаются сегодня утром на фоне ожиданий того, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи будет продлена, минимум — до конца текущего года, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов ждут итогов заседаний ОПЕК и ОПЕК+, которые проходят 1-2 июля в Вене. Инвесторы оценивают возможные перспективы продления действующего с начала 2017 года соглашения по сокращению добычи нефти. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей.

Напомним, 29 июня, Президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за её продление с текущим объёмом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев. «Хотя решение (о продлении сделки. – Ред.) должно быть поддержано оставшимися членами группы ОПЕК+, это, похоже, свершившийся факт», — считают аналитики «ANZ», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 62,9668 рубля. По отношению к последней сделке 28 июня доллар снизился на 27,32 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела почти на 11 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии упал на 54,13 копейки и составил 71,3012 рубля. К официальному курсу евро понизился на 51,67 копейки.