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Мурманская область. Арктика09.01.20 10:30

Доллар и евро начинают выбираться из праздничного провала

Мировые цены на нефть растут сегодня утром в рамках коррекции после падения по итогам предыдущего торгового дня, достигавшего 3-4%, свидетельствуют данные бирж.

В четверг на рынке нефти отмечается коррекция после того, как 8 января произошло резкое снижение её стоимости, в частности, после статистики по запасам сырья в США. Так, Минэнерго США сообщило об увеличении запасов нефти в стране за минувшую неделю на 1,2 миллиона баррелей в сутки, хотя аналитики ожидали снижения этих запасов на 3,5 миллиона баррелей.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее в январе американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было. Президент США Дональд Трамп вчера выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана.

«Влияние на нефтяные цены будет зависеть от степени перебоев с поставками в сравнении с имеющимися свободными мощностями, объёмами запасов нефти в мире и реакции американских нефтедобывающих компаний на цену нефти», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков банка «J.P.Morgan». По их прогнозам, средняя цена нефти марки Brent в текущем году будет составлять 64,5 доллара за баррель.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,3823 рубля.  По отношению к последней сделке 8 января доллар вырос на 13,48 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 15 копеек и составил 68,2029 рубля.

Так как Банк России не менял официальные курсы доллара и евр с 1 января, то  доллар торгуется сегодня на 52,34 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,17 рубля ниже официального курса.

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