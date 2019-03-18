Доллар и евро открывают неделю снижением

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне опасений относительно того, что замедление роста мировой экономики может негативно отразиться на спросе на сырьё, свидетельствуют данные торгов.

Поводом для пессимизма инвесторов стала статистика из США, которая усилила опасения относительно замедления роста экономики страны и мира в целом. Так, согласно официальным данным, опубликованным 15 марта, объём промышленного производства в США в феврале в месячном выражении увеличился на 0,1%, хотя ожидался рост на 0,4%.

«Самый главный риск для нашего прогноза по ценам на нефть заключается в ослаблении спроса на фоне замедления экономического роста. Наш базовый сценарий предполагает, что мировой спрос на нефть будет расти на 1,3 миллиона баррелей в день в 2019 году. Однако повсеместное замедление роста экономик мира может привести к замедлению роста спроса на нефть до уровня ниже 1 миллиона баррелей в день», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «Bernstein Energy».

В то же время поддержку стоимости «чёрного золота» продолжает оказывать сокращение добычи странами ОПЕК+ в рамках договоренности в конце 2018 года. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в воскресенье, что ожидает, что страны ОПЕК+ выполнят сделку в марте более чем на 100%. При этом, по его словам, в феврале ОПЕК+ выполнила сделку о сокращении добычи нефти почти на 90%.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,7704 рубля. По отношению к последней сделке 15 марта доллар снизился на 4,46 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 65 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 4 копейки и составил 73,4296 рубля. Однако к официальному курсу евро упал почти на 64 копейки.