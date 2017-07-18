Доллар и евро отыгрывают вчерашнее падение

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром, инвесторы реагируют на слова министра нефти Эквадора относительно затруднений с выполнением страной обязательств по сокращению добычи нефти в рамках венского соглашения, также рынок ожидает данные по недельным запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По прогнозу экспертов, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 июля, снизились на 3,740 миллиона баррелей, или на 0,75% - до 491,66 миллиона баррелей.

Участники рынка также обращают внимание на слова министра нефти Эквадора Карлоса Переса о том, что его страна, столкнувшаяся с проблемой нехватки финансовых средств и сложной экономической ситуацией, не может дальше выполнять свою договоренность с ОПЕК о сокращении добычи нефти на 26 тысяч баррелей в день. С января по июнь Эквадор уже сократил добычу на 18 тысяч баррелей в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в организацию.

«Этот шаг Эквадора повышает вероятность того, что другие страны ОПЕК также смогут отказаться от соглашения по сокращению добычи на фоне её увеличения в США, Ливии и Нигерии», - пишет газета «The Wall Street Journal».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,3699 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта увеличилась на 30,42 копейки. К последней сделке 17 июля доллар подорожал на 4,24 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил на 76,65 копейки и составил 68,3849 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро вырос на 22,74 копейки.