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Мурманская область. Арктика02.04.18 10:38

Доллар и евро подешевели

Цены на нефть умеренно растут в понедельник утром при поддержке со стороны данных о снижении числа буровых установок в США, опубликованных еще до выходных, и на фоне снижения биржевых оборотов в связи с продолжением пасхальных праздников в ряде стран, свидетельствуют данные торгов.

В понедельник на нефтяном рынке зафиксирован пониженный объём торгов, поскольку ряд рынков остаются закрытыми в связи с католическими пасхальными праздниками. На этом фоне инвесторы продолжают отыгрывать данные о числе буровых установок в США.

Американская нефтегазовая сервисная компания «Baker Hughes», a «GE Company» сообщила в минувший четверг, что за рабочую неделю, завершившуюся 29 марта, общее число буровых установок в США сократилось на две штуки, или на 0,2%, до 993 единиц. При этом число именно нефтяных буровых сократилось за эту неделю на семь штук, или на 0,8% до 797.

Кроме того, на настроения инвесторов некоторое влияние оказывает неопределенность относительно перспектив атомных договоренностей с Ираном. Эта страна и «шестерка» международных посредников в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Тогда был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Но сейчас США выступают за изменение соглашения.

По мнению главы отдела торговли на азиатских биржах в «Oanda» Стивена Иннеса, которое приводит агентство «Рейтер», участников нефтяного рынка беспокоит перспектива «иранской сделки»: сохранят США хрупкие договоренности, или будут изменения.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,20 рубля. По отношению к последней сделке 30 марта доллар вырос на 5,5 копейки. Однако к официальному курсу американская валюта снизилась на 6,49 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 6,38 копейки и составил 70,4963 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 6,55 копейки.

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