Доллар и евро пошли в рост

В 10.05 мск сегодня средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,0076 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 7,47 копейки. Однако к последней сделке 20 июля доллар подорожал на 7,26 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил на 80,30 копейки и составил 68,8067 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро вырос на 24,17 копейки.