Доллар и евро потеряли почти по 28 копеек

Центральный банк России с 5 июня установил официальный курс доллара в размере 61,9290 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 27,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,4384 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 27,99 копейки.