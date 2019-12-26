Доллар и евро поворачивают к росту

Мировые цены на нефть растут сегодня утром в ожидании снижения запасов сырья в США и на усилении оптимизма относительно перспектив торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, свидетельствуют данные бирж.

Поддержку стоимости нефти оказывают ожидания того, что Минэнерго США в конце недели сообщит о снижении запасов сырья в стране на прошлой неделе примерно на 1,8 миллиона баррелей после сокращения на 1,1 миллиона баррелей неделей ранее. Обычно данные за предыдущую неделю выходят в среду, однако в связи с рождественскими праздниками публикация перенесена на пятницу. В среду на сырьевых рынках торги не проводились в связи с католическим Рождеством.

Кроме того, поддержку настроениям инвесторов оказывают ожидания скорого подписания торговой сделки между США и КНР. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал 25 декабря, что делегации стран поддерживают тесный контакт по вопросу подписания первой части торгового соглашения.

«Поддержку ценам на нефть под конец года продолжает оказывать сочетание определенного прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, соглашения об сокращении добычи ОПЕК+ и замедления роста добычи сланцевой нефти. Все эти факторы указывают на то, что в начале следующего года цены на нефть могут показать динамику лучше, чем предполагалось всего несколько месяцев назад», - сказал агентству «Блумберг» рыночный стратег «Axi Trader» Стивен Иннес.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 61,7605 рубля. По отношению к последней сделке 25 денкабря доллар снизился на 9 копеек. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 4,41 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 22,17 копейки и составил 68,4608 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар вырос. Рост составил 5,43 копейки.