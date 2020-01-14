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Мурманская область. Арктика14.01.20 10:25

Доллар и евро прекратили падение

Мировые цены на нефть сегодня утром не показывают единой динамики, рынки ожидают подписания первой фазы торгового соглашения Китая и США, а также статистику по запасам нефти в Штатах за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры ожидают подписания первой фазы торгового соглашения КНР и США на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ для этого уже прибыл в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.

Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому новости по экономике страны влияют на ожидания по спросу на нефть, что отражается в ценах.

15 января будет опубликована еженедельная статистика Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране. Аналитики ожидают, что за прошлую неделю показатель сократился на 0,8 миллиона баррелей. Неделей ранее запасы выросли на 1,2 миллиона баррелей. В ночь на среду будет опубликована оценка Американского института нефти (API) по недельным запасам.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 61,2598 рубля. По отношению к последней сделке 13 января доллар подешевел на 1,27 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 31,24 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 1,77 копейки и составил 68,2448 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар вырос. Рост составил 42,86 копейки.

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