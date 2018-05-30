Доллар и евро прекратили рост в начале торгов

Мировые цены на нефть сегодня утром слегка снижаются, слабее по сравнению с началом недели, на ожиданиях возможности роста добычи нефти странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Напомним, министр энергетики РФ Александр Новак 25 мая заявил, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Новости о возможном смягчении условий сделки привели к падению нефтяных цен. До того в мае Brent достигала максимальной отметки в 80 долларов за баррель, WTI — 72 долларов, оба показателя стали максимальными с осени 2014 года.

В этот четверг станут известны данные о запасах нефти в США за неделю, завершившуюся 25 мая. Статистику опубликуют Американский институт нефти (API) и Минэнерго США. Аналитики полагают, что показатель за отчетный период вырос на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 440,3 миллиона баррелей.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,6340 рубля. По отношению к последней сделке 29 мая доллар снизился на 18,10 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 9,47 копейки и составил 72,5097 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился на 1,72 копейки.