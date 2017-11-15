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Мурманская область. Арктика15.11.17 10:34

Доллар и евро продолжают рост

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на данных Американского института нефти (API) по запасам нефти в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.

По данным API, запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 10 ноября, на 6,5 миллиона баррелей против ожиданий аналитиков «The Wall Street Journal» снижения на 1,4 миллиона баррелей. Прогнозы аналитиков сильно разнились, при этом, согласно худшим ожиданиям, запасы должны были вырасти всего на 2,5 миллиона баррелей, что значительно ниже опубликованных данных.

Запасы бензина, по данным API, выросли на 2,39 миллиона против прогнозов на снижение на 1,1 миллиона. Запасы дистиллятов снизились на 2,53 миллиона. Аналитики ожидали их сокращения на 500 тысяч баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге снизились на 1,8 миллиона баррелей.

Теперь инвесторы ожидают данных по запасам «чёрного золота» в США от управления энергетической информации Минэнерго США. Рынок также продолжает реагировать на изменение прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по спросу на сырье.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне продолжающей дешеветь нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 60,3922 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 77,15 копейки. К последней сделке во вторник доллар подорожал на 15,47 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил на 1,56 рубля и составил 71,2345 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 20,45 копейки

 

 

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