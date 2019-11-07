Доллар и евро продолжают рост

Мировые цены на нефть продолжают снижаться сегодня утром, реагируя на данные Минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные бирж.

Негативная динамика цен на нефть отмечается второй день подряд. В среду вечером снижение достигало почти 2% после выхода статистики по запасам сырья в США. Так, за минувшую неделю запасы нефти в США увеличились на 7,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста только на 1,5 миллиона баррелей. Экспорт нефти США на прошлой неделе сократился почти на 1 миллион баррелей, до 2,4 миллиона баррелей в день.

«Рост запасов и падение экспорта, вероятно, связаны с санкциями против «COSCO», - приводит агентство «Рейтер» мнение старшего рыночного аналитика «AxiTrader» Стивена Иннеса. Управление Минфина США (OFAC) в сентябре наложило санкции на два подразделения китайской «COSCO», в том числе на «COSCO Shipping Tanker» (Dalian), за предполагаемое нарушение санкций против Ирана.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,8936 рубля. По отношению к последней сделке 6 ноября доллар подрос на 2,11 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 30,56 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вчерашней сессии снизился почти на 4 копейки и составил 70,6607 рубля. При этом к официальному курсу евро вырос на 23 копейки.