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Мурманская область. Арктика17.01.20 10:30

Доллар и евро продолжают рост

Мировые цены на нефть сегодня утром слабо снижаются, трейдеры обеспокоены замедлением роста экономики Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, свидетельствуют данные торгов.

Согласно официальным данным, темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия. В 2018 году темпы роста китайской экономики замедлились до минимума с 1990 года — 6,6%.

Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому статистика по экономике страны может оказывать влияния на прогнозы спроса и отражаться в нефтяных котировках.

Нефтяные трейдеры также обращают внимание на макроэкономические показатели, чтобы оценивать перспективы по мировому спросу на нефть. Ослабление темпов роста мировой экономики является одним из важных факторов, влияющих на стоимость нефти. Китай является второй крупнейшей экономикой мира.

15 января  США и Китай подписали первую часть торгового договора, в рамках этого этапа договоренности Пекин обязался увеличить закупки американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года. Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав и облегчить доступ на свой рынок. В рамках переговоров о следующем этапе договорённостей ожидаются обсуждения снятия оставшихся американских таможенных пошлин.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра»  на торгах Московской биржи составил 61,6425 рубля. По отношению к последней сделке 16 января  доллар снизился на 2 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 7,31 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов  «завтра» понизился к последней сделке на 0,76 копейки и составил 68,6624 рубля. К официальному курсу евро также почти не изменился, подрос на 0,64 копейки.

 

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