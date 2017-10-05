Доллар и евро продолжают снижение

Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики сегодня утром на фоне статистики по запасам нефти в США и комментариях по соглашению ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 сентября, снизились на 6 миллионов баррелей, или на 1,3% - до 465 миллионов баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы снизились всего на 0,2%, или на 756 тысяч баррелей.

В то же время добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,15%, или на 14 тысяч баррелей в сутки, до 9,561 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,6 миллиона баррелей, составив 62,5 миллиона баррелей. Запасы бензина в США выросли на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 218,9 миллиона баррелей.

Рынок также реагирует на комментарии по соглашению ОПЕК и ряда других стран о сокращении добычи нефти. Вчера глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил, что профильные министры стран ОПЕК и не входящих в картель государств готовы обеспечить продление соглашения в случае необходимости, это их общая позиция.

Доллар и евро сегодня утром незначительно дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,6536 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 13 копеек. К последней сделке 4 октября доллар подешевел на 3,39 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 14,51 копейки и составил 67,7906 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 3 копейки.