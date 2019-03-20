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Мурманская область. Арктика20.03.19 10:41

Доллар и евро продолжают снижение

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на фоне опасений относительно замедления роста мировой экономики, которое может негативно отразиться на спросе на «чёрное золото», свидетельствуют данные торгов.

Аналитики, как пишет агентство «Рейтер», связывают текущее снижение цен на нефть с опасениями относительно того, что замедление роста мировой экономики может вскоре оказать давление на спрос на этот сырьевой товар. «Опасения, связанные с ростом мировой экономики и с риском переизбытка предложения, создают трудности для цен на нефть», — приводит агентство мнение аналитика «FXTM» Лукмана Отунуги..

При этом поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 2,13 миллиона баррелей после снижения на 2,6 миллиона баррелей неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 309 тысяч баррелей после сокращения на 3,862 миллиона баррелей неделей ранее.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров из-за пика налоговых выплат марта.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,2086 рубля. По отношению к последней сделке 19 марта доллар снизился на 18,14 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела почти на 11 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 22,11 копейки и составил 72,8739 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 12,56 копейки.

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