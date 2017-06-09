Доллар и евро продолжают теснить рубль

Мировые цены на нефть сегодня утром не демонстрируют единой динамики, котировки основных контрактов колеблются около нулевых отметок, в то время как инвесторы по-прежнему анализируют данные Минэнерго США о запасах и добыче «чёрного золота» в этой стране, свидетельствуют данные торгов.

«Цены на сырую нефть демонстрируют низкие минимумы», - цитирует агентство «Рейтер» аналитиков банка «Jefferies». По их мнению, данные, пришедшие из США ещё в 7 июня, оказывают сейчас основное воздействие на мировые нефтяные цены.

В среду Минэнерго США сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране за неделю, закончившуюся 2 июня, на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 513,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы снизились на 3,464 миллиона баррелей, или на 0,67% - до 506,436 миллиона баррелей.

При этом добыча в США за неделю, по данным ведомства, снизилась на 0,25%, или на 24 тысячи баррелей в сутки, до 9,318 миллиона баррелей в сутки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на Московской бирже составил 57,0256 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 4 копейки. К последней сделке 8 июня доллар подорожал на 10,81 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 32,38 копейки и составил 63,8250 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро вырос на 2,25 копейки.