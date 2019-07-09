Доллар и евро продолжают укрепляться

Цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырьё в свете продолжающейся торговой войны США и Китая, которая негативно отражается на всей мировой экономике, свидетельствуют данные торгов.

Неопределенные перспективы торговых отношений США и КНР продолжают отказывать давление на мировые рынки. На прошедшем в конце июня саммите G20 стороны договорились возобновить переговоры, а США выразили готовность не вводить новые пошлины на китайские товары. По данным китайских СМИ, торговые переговоры возобновятся уже на текущей неделе в Пекине, однако без официального подтверждения данной информации трейдеры предпочитают сохранять осторожность.

«Затянувшаяся торговая война, похоже, ещё не приближается к своему завершению, и она по-прежнему будет оставаться негативным фактором для цен на нефть, поскольку влияет на перспективы роста мировой экономики», — сказал агентству «Рейтер» старший рыночный аналитик «OANDA» Альфонсо Эспарса.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,7332 рубля. По отношению к последней сделке 8 июля доллар вырос на 3,82 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 13,67 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 6,75 копейки и составил 71,4375 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар подешевел. Снижение составило почти 27 копеек.