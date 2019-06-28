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Мурманская область. Арктика28.06.19 10:33

Доллар и евро продолжают укрепляться на фоне снижения цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне сохраняющейся неопределенности относительно возможного исхода встречи лидеров США и Китая на саммите G20, а также в ожидании заседаний представителей стран ОПЕК и ОПЕК+ в начале июля, свидетельствуют данные торгов.

Ключевой темой для мировых рынков остается предстоящая встреча лидеров США и Китая на стартовавшем в Японии саммите G20. Инвесторы надеются, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на встрече 29 июня смогут добиться прогресса в разрешении своих торговых противоречий, которые негативно отражаются на всей мировой экономике. При этом рынки ждут, скорее, краткосрочного перемирия, которое позволит сторонам снова сесть за стол переговоров и выработать комплексное долгосрочное соглашение.

После саммита G20 и прояснения торговой ситуации трейдеры ждут встреч ОПЕК и ОПЕК+ 1-2 июля в Вене, на которых должна быть определена дальнейшая судьба соглашения о сокращении добычи нефти, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года.

«Даже если торговые переговоры между США и Китаем принесут положительные результаты, мы считаем, что ОПЕК продлит до конца года действующее соглашение о сокращении добычи. Однако более сильное сокращение добычи выглядит маловероятным, учитывая растущие опасения, связанные с поставками», — считают аналитики банка «ANZ», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

Сегодня с утра рубль продолжил дешеветь к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,1036 рубля. По отношению к последней сделке 27 июня  доллар подрос на 3,11 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожал на 5,84 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 10,82 копейки и составил 71,8082 рубля. К официальному курсу евро вырос на 14,47 копейки.

 

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