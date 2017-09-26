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Мурманская область. Арктика26.09.17 10:28

Доллар и евро продолжили падение

Цена нефти снижается во вторник в рамках коррекции, оставаясь при этом у рекордных отметок, достигнутых днем ранее, поскольку трейдеры обеспокоены возможным прекращением транзита нефти из Иракского Курдистана после референдума об автономии, свидетельствуют данные торгов.

Рынки отреагировали на угрозы премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о возможном прекращения транзита нефти из Курдской автономии Ирака в связи с прошедшим там референдумом о независимости, объяснив это заботой о национальной безопасности Турции. Кроме того, Ирак также призвал зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана.

По последним данным, на референдуме, который состоялся днём ранее, более 93% участников поддержали независимость региона. На данный момент подсчёт голосов продолжается, официальные итоги будут оглашены 28 сентября.

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги встречи министерского мониторингового комитета по выполнению соглашения ОПЕК+. Участники встречи выразили удовлетворенность уровнем выполнения сделки и обязались мониторить объемы своего экспорта. Кроме того, министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук сообщил о том, что добыча «черного золота» в Ливии и Нигерии еще не стабильна, но эти страны выразили готовность присоединиться к соглашению ОПЕК+, как только эта проблема будет разрешена.

Доллар и евро снижаются сегодня в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, обновившей вчера максимум за 2 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,4185 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 14,75 копейки. К последней сделке 25 сентября доллар подешевел на 13,65 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 56,71 копейк и составил 67,9882 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 23,18 копейки.

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