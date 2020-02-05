Доллар и евро продолжили падение

Цены на нефть сегодня утром растут более чем на 1% в ожидании обсуждения технического комитета ОПЕК+ вопроса сокращения добычи, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы продолжают следить за заседанием технического комитета ОПЕК+, которое проходит 4-5 февраля. Как ранее сообщало агентство Блумберг со ссылкой на делегата, ОПЕК+ не обсуждал вопрос о сокращении добычи нефти на заседании 4 февраля, но рассмотрит этот вопрос в среду.

Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти, однако глобальное распространение коронавируса в мире оказало сильное давление на спрос на нее. Ранее Блумберг также сообщал, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 миллиона баррелей в день, или на 20% от обычного общего потребления.

Инвесторы ожидают, что на фоне этого ОПЕК+ примет решение о сокращении добычи сырья, что поможет стабилизировать цены. Ранее СМИ сообщили, что страны ОПЕК+ рассматривают сценарий увеличения объема дополнительного сокращения добычи до 800 тысяч или 1 миллиона баррелей в день.

«Я думаю, что рынок всё ещё обеспокоен тем, что он не знает о масштабах снижения спроса из-за коронавируса», - приводит агентство «Рейтер» слова президента «Lipow Oil Associates» Энди Липова.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,1056 рубля. По отношению к последней сделке 4 февраля доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 32,86 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 3 копейки и составил 69,64 рубля. К официальному курсу евро упал на 48,65 копейки.