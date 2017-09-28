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Мурманская область. Арктика28.09.17 10:30

Доллар и евро продолжили рост

Нефтяные цены снижаются сегодня утром, несмотря на данные Минэнерго США об уменьшении запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

Днём ранее управление энергетической информации (EIA) минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 сентября, снизились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 471 миллиона баррелей. При этом эксперты прогнозировали рост запасов на 3,422 миллиона баррелей, или на 0,72% - до 476,222 миллиона баррелей.

Трейдеры также слабо реагируют на сохраняющуюся геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. 24 сентября  иракское правительство призвало зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана и заниматься торговлей только с центральным правительством. 26 сентября президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана в связи с референдумом о независимости.

Доллар и евро продолжили рост  в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,4296 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла почти на 42 копейки. К последней сделке 27 сентября доллар подорожал на 23,46 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 42,82 копейки и составил 68,5960 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал почти на 23 копейки.

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