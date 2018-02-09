Доллар и евро продолжили вчерашний тренд

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются после того, как заявления Ирана о намерении наращивать добычу усилили опасения относительно резкого роста предложения сырья на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов.

Давление на стоимость «чёрного золота» в пятницу оказывают заявления замминистра нефти Ирана Амира Хоссейна Заманиния, сделанные накануне на конференции в Париже. По его словам, Иран планирует нарастить объём добычи нефти в стране в течение ближайших четырёх лет примерно на 700 тысяч баррелей в день, до 4,7 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, участники торгов продолжают отыгрывать обнародованные 7 февраля данные о росте добычи нефти в США за последнюю неделю на 3,3%, или на 332 тысячи баррелей в сутки, до рекордно высокого уровня в 10,251 миллиона баррелей в сутки.

Эти новости, о росте добычи в Иране и в США, усилили опасения относительно увеличения предложения сырья на мировом рынке, что подталкивает цены на него вниз. «Мы ждём, что цены на нефть будут опускаться к уровню 60 долларов за баррель и ниже», - сказал агентству «Рейтер» аналитик по сырьевым товарам «Julius Baer» Карстен Менке.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,2914 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подскочила на 61,78 копейки. Однако к последней сделке 8 февраля доллар подешевел на 13,19 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 75,14 копейки и составил 71,5227 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 1,77 копейки.