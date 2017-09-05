Доллар и евро пытаются укрепиться

Рубль сегодня утром снижается к бивалютной корзине в начале торгов на Московской бирже.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,8650 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подросла на 8,33 копейки. К последней сделке 4 сентября доллар прибавил 1,75 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, повысился на 16,84 копейки и составил 68,8940 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 11,4 копейки.