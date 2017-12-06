Доллар и евро растут в начале дня

Цена нефти снижается сегодня утром, отыгрывая данные Американского института нефти (API) о сильном росте запасов бензина и дистиллятов в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно отчёту API, запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 1 декабря, подскочили на 9,2 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали увеличения лишь на 1,1 миллиона баррелей. Кроме того, запасы дистиллятов увеличились на 4,3 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 548 тысяч баррелей.

На этом фоне инвесторы практически не обратили внимания на снижение запасов нефти в США, отмечает агентство «Рейтер». По данным API, запасы «чёрного золота» в стране уменьшились на 5,481 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 4,1 миллиона баррелей.

Сегодня участники рынка ожидают и публикации данных минэнерго США. По прогнозу экспертов, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 декабря, снизились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 450,3 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,7670 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 7,46 копейки. К последней сделке 5 декабря доллар подрос на 1,70 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 7,38 копейки и составил 69,5589 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро вырос почти на 11 копеек.