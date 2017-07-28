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Мурманская область. Арктика28.07.17 10:29

Доллар и евро растут в начале торгов

Мировые цены на нефть сегодня утором продолжают слабое снижение, при этом оставаясь на самых высоких значениях за последние два месяца, инвесторы продолжают отыгрывать статистику по запасам в США за неделю, также ожидая выхода данных по числу буровых установок в стране, свидетельствуют данные торгов.

«... Внимание (инвесторов. - Ред.) по-прежнему сосредоточено на основных факторах. Более сильное по сравнению с прогнозом снижение запасов в США за неделю продолжает поддерживать цены», - цитирует агентство «Рейтер» мнение аналитиков банка «ANZ».

26 июля Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 июля, снизились на 7,2 миллиона баррелей, или на 1,5% - до 483,4 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы снизились всего на 0,61%, или на 2,98 миллиона баррелей, до 487,62 миллиона баррелей. По данным ведомства, добыча нефти в США за неделю снизилась на 0,2%, или на 19 тысяч баррелей в сутки, до 9,41 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,7 миллиона баррелей, составив 55,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились с показателя предыдущей недели на 1,9 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 149,6 миллиона баррелей.

Трейдеры продолжают ожидать выхода статистики о числе нефтяных и газовых буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company».

Доллар и евро сегодня растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне слегка дешевеющей нефти и в ожидании итогов заседания Банка России.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,5607 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 15 копеек. К последней сделке 27 июля доллар подорожал на 6,32 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 7 копеек и составил 69,7108 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро поднялся на 21 копейку.

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