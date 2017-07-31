Мировые цены на нефть сегодня утром растут; нефть марки WTI впервые с 30 мая поднялась выше психологической отметки в 50 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Ранее стало известно, что технический комитет экспертов стран ОПЕК+ 7-8 августа проведет в Абу-Даби встречи с некоторыми участниками соглашения о сокращении добычи нефти с целью обсудить выполнение ими своих обязательств по сделке.

Трейдеры также продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company» о росте числа буровых в США (по итогам завершившейся 28 июля рабочей недели) на 8 штук, или на 0,8%, до 958 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 495 штук, или в 2,1 раза. Число нефтяных буровых установок выросло на 2 штуки, или на 0,3%, до 766 единиц. Количество газодобывающих установок увеличилось за неделю на 6 штук, или на 3,2%, до 192.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине после того, как ЦБ РФ оставил 28 июля размер ключевой ставки без изменения, а также на фоне эскалации геополитической напряженности на теме взаимных санкций США и России.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,7091 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 16,55 копейки. К последней сделке 28 июля доллар подорожал на 14,41 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 38,20 копейки и составил 70,0599 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро поднялся на 4,24 копейки.