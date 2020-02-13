Нефтяные цены сегодня утром изменяются незначительно и разнонаправленно после скачка по итогам предыдущей сессии на сигналах замедления темпов распространения китайского коронавируса.

Оптимизм, связанный с тем, что снижение глобального спроса на нефть в результате эпидемии коронавируса может быть менее существенным, чем ожидалось, поддержал цены на нефть, несмотря на то, что данные Минэнерго США указали на рост запасов в стране по итогам третьей недели подряд.

Последние данные из КНР, однако, говорят о существенном росте числа новых случаев заражения коронавирусом: в китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14840 новых случаев заражения. Данные за истекшие сутки сильно отличаются от информации по состоянию на минувший вторник, что в Комитете здравоохранения объясняют изменением метода диагностики заболевания. За вторник в провинции в результате заражения коронавирусом COVID-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1638 человек.

«Несмотря на то, что мы видим начавшуюся консолидацию цен на нефть, не стоит ждать их резкого скачка», - отмечает экономист «Oversea-Chinese Banking Group Corp.» в Сингапуре Хоуи Ли. «Потеря рынком китайского спроса по-прежнему остается серьёзной проблемой», - цитирует эксперта «Bloomberg».

ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть на 2020 год на 230 тысяч б/с из-за коронавируса, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно новым оценкам ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году увеличится на 0,99 млн б/с - до 100,73 млн б/с.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,5757 рубля. По отношению к последней сделке 12 февраля доллар вырос на 36,32 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила почти на 53 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 38,84 копейки и составил 69,1334 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 34,91 копейки.