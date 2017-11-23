Доллар и евро разворачиваются в сторону роста

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются в рамках коррекции после рекордного ралли днём ранее на статданных о снижении запасов «чёрного золота» в США, которые превзошли прогнозы аналитиков.

22 ноября Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 ноября, снизились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 457,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения показателя только на 0,3%, или на 1,5 миллиона баррелей, до 457,5 миллиона баррелей.

Инвесторы обращали своё внимание и на происшествие в США. В конце минувшей недели «TransCanada» закрыла часть трубопровода «Keystone» после утечки 5 тысяч баррелей нефти в американском штате Южная Дакота. Был перекрыт участок от Хардисти в канадской Альберте до Кушинга (Оклахома, США) и от Хардисти до Вуд-Ривера и Патоки (Иллинойс, США). Утечка была обнаружена утром 23 ноября после сигнала о падении давления.

Рынок по-прежнему ожидает заседания стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Мероприятие пройдёт в Вене 30 ноября. Кроме того, в преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения договоренностей ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят Саудовская Аравия, Венесуэла, Кувейт, Алжир, Оман и Россия.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,4923 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 51,38 копейки. К последней сделке 22 ноября доллар почти не изменился - подрос менее чем на копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 22,41 копейки и составил 69,1789 рубля. Однако, относительно последней сделки предыдущей сессии евро увеличился на 2 копейки.