Доллар и евро сделали рывок на 77 копеек

Центральный банк России с 14 июня установил официальный курс доллара в размере 63,1164 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 77,33 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,1365 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 77,11 копейки.