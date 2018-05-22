Доллар и евро сегодня утром сильно реагируют на рост цен на нефть

Мировые цены на нефть сегодня поднимаются, инвесторы оценивают ситуацию в Венесуэле после выборов в стране, при этом продолжая реагировать на признаки ослабления напряжения в торговых отношениях между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

«Позитивные посылы рынков по избежанию торговой войны (между США и Китаем. - Ред.) и политические проблемы в Венесуэле способствуют росту цен на нефть. Затягивание экономических винтов нанесёт серьёзный вред возможности Венесуэлы для экспорта, что сделает практически невозможным для страны приобретение доллара», — цитирует агентство «Рейтер» слова главы отдела торговли в регионе АТР «Oanda» Стивена Иннеса.

Нефтяной рынок оценивает последствия выборов в Венесуэле, которые прошли в стране 20 мая. По данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займёт должность главы государства в 2019-2025 годах. Оппозиция Венесуэлы призвала к международному давлению, чтобы провести настоящие выборы.

США осудили прошедшие в Венесуэле президентские выборы и пообещали предпринять скорые экономические и дипломатические меры для восстановления демократии в этой стране, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп в этот же день подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.

Доллар и евро сегодня утром снижаются на торгах на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 61,5423 рубля. По отношению к последней сделке 21 мая доллар снизился на 5,77 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта рухнула на 99 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 23,15 копейки и составил 72,3785 рубля. К официальному курсу евро упал на 95,36 копейки.