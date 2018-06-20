Доллар и евро сегодня утром снижаются

Мировые цены на нефть сегодня утром не демонстрируют единой динамики по основным маркам — трейдеры отыгрывают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, а также ожидают решения об увеличении добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 15 июня запасы нефти в США снизились на 3,016 миллиона баррелей. Аналитики при этом, напротив, ожидали роста показателя на 1,9 миллиона баррелей. Позднее в среду свои данные опубликует Минэнерго страны. Эксперты прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США, по данным министерства, за прошлую неделю снизились на 2,1 миллиона баррелей, или 0,5%, до 430,3 миллиона баррелей.

Трейдеры также ждут важных встреч в Вене на этой неделе, на которых, как ожидается, будет обсуждаться возможность наращивания добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 21 июня, за ним, 22 июня, последует заседание стран ОПЕК, а 23 июня состоится встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Доллар и евро сегодня снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль окреп к бивалютной корзине из-за дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,7273 рубля. По отношению к последней сделке 19 июня доллар снизился на 14,77 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 34,10 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 32 копейки и составил 73,7068 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 47,79 копейки.