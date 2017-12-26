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Мурманская область. Арктика26.12.17 10:35

Доллар и евро «сели» на качели

Мировые цены на нефть сегодня утром изменяются незначительно, инвесторы ожидают данных статистики по запасам в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Осторожные торги связаны с прогнозами инвесторов относительно снижения запасов нефти в США и возможного роста добычи, пишет издание «The Wall Street Journal». По данным Минэнерго, добыча в стране растет уже почти два месяца подряд.

В четверг инвесторы узнают данные по запасам нефти в США по итогам недели по 22 декабря. Утром станут известны показатели Американского института нефти (API), позднее статистику сообщит управление энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики ожидают, что запасы снизились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 432,7 миллиона баррелей.

Инвесторы продолжают ожидать новостей по возобновлению работы трубопровода «Forties». В понедельник нефтехимическая компания «Ineos» сообщила, что ремонтные работы трубопровода в Северном море технически завершены, и сейчас проводятся испытания трубы под давлением.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,0026 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 19,63 копейки. Однако к последней сделке 25 декабря доллар подрос на 4 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра»  по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 26,14 копейки и составил 68,8311 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 3,64 копейки.

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