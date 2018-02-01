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Мурманская область. Арктика01.02.18 10:32

Доллар и евро «сели на качели»

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне оптимизма трейдеров касательно выполнения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, несмотря на данные Минэнерго США о росте запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть растут из-за оптимизма инвесторов относительно сделки по сокращению добычи. Уровень исполнения сделки ОПЕК+ оценивается в 138% в январе против 137% в декабре, свидетельствуют данные агентства «Рейтер». В январе глава Минэнерго России Александр Новак также отмечал, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ уже более пяти месяцев подряд превышает 100%.

По информации агентства, в 2018 году цены на нефть вряд ли превысят отметку в 70 долларов за баррель, а главными факторами влияния на рынок станут сокращение добычи «черного золота» в рамках сделки ОПЕК+ и рост производства в США.

Доллар в начале торгов на Московской бирже растёт, евро снижается. Рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях слабого роста нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 56,2625 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 7,85 копейки. К последней сделке 31 января  доллар подорожал на 5,50 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 21,67 копейки и составил 69,7155 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 8,70 копейки.

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