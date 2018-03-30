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Мурманская область. Арктика30.03.18 10:43

Доллар и евро «сели на качели»

Цены на нефть сегодня  утром продолжают расти после публикации данных о первом за три недели сокращении количества буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company», которая сообщила, что за рабочую неделю, завершившуюся 29 марта, число буровых установок в США сократилось на 2 штуки, или на 0,2%, до 993 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 169 штук, или на 20%. Число нефтяных буровых установок сократилось за неделю на 7 штук, или на 0,8% до 797 штук. Количество газодобывающих установок выросло на 4 штуки, или на 2,1%, до 194.

Фьючерсные контракты на нефть на Шанхайской энергетической бирже также дорожают на фоне сообщений о программе Китая по оплате импортируемой в страну нефти юанями.

В четверг агентство «Рейтер» со ссылкой на источники сообщило, что Китай запустит пилотную программу по оплате импортируемой нефти юанями вместо долларов уже во второй половине текущего года. Регуляторы на неофициальном уровне попросили несколько финансовых учреждений разработать систему ценообразования для оплаты импортной нефти в КНР в местной валюте. Агентство отметило, что согласно плану китайских властей, первыми странами, которым будет предложено продать нефть за юани, станут Россия и Ангола.

Доллар снижается в начале торгов на Московской бирже. Евро дорожает к последней сделке 29 марта, но дешевеет к официальному курсу.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,2192 рубля. По отношению последней сделке в четверг доллар снизился на 4 копейки. К официальному курсу американская валюта упала на 54,34 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подрос на 3,60 копейки и составил 70,5085 рубля. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, евро снизился на 58,57 копейки.

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