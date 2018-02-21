Доллар и евро слабо идут вверх

Нефть сегодня утром снижается в стоимости на фоне роста индекса доллара, свидетельствуют данные торгов. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 89,86 пункта. На прошлой неделе в пятницу показатель опускался до минимальной отметки с декабря 2014 года в 88,25 пункта.

Трейдеры полагают, что снижение стоимости нефти было вызвано восстановлением доллара с минимумов прошлой недели. Укрепление доллара негативно сказывается на спросе на топливо, так как делает его импорт дороже в страны с другой валютой.

«Американский доллар продолжает находить факторы для роста», - приводит агентство «Рейтер» мнение аналитика торгов в «АТР» в «OANDA» Стивена Иннеса.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,62 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 10 копеек. К последней сделке 20 февраля доллар увеличился на 5,5 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 2,53 копейки и составил 69,8675 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 7,25 копейки.