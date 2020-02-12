Доллар и евро снижаются на фоне роста мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть в среду поднимаются в среднем на 1,5% из-за ослабления опасений инвесторов по поводу влияния коронавируса на экономику и нефтяной спрос, свидетельствуют данные торгов.

Рынки оценивают данные о том, что число новых заражений короновирусом COVID-19 в Китае стало самым низким с конца января. На этих данных трейдеры более склонны к риску, что привело к рекордному росту американских фондовых рынков и поддерживает утренние торги в Азии.

Ситуация вокруг коронавируса представляет риски для ряда сфер экономики, в том числе для туризма, перевозок и торговли. Инвесторы опасаются, что коронавирус и связанные с ним карантинные меры могут сдержать рост экономики КНР и мира, что отразится и на нефтяном спросе.

Участники торгов также оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах в США за прошлую неделю. Как сообщил API, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 февраля выросли на 6 миллионов баррелей. Запасы бензина, по данным API, увеличились на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов — сократились на 2,3 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге за период поднялись на 1,3 миллиона баррелей, сообщил институт.

Аналитики прогнозируют, что запасы за неделю поднялись только на 3 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, а также благодаря росту интереса инвесторов к рисковым активам.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,1592 рубля. По отношению к последней сделке 11 февраля доллар снизился на 21,33 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала почти на 79 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 32,70 копейки и составил 68,8830 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 88,54 копейки.