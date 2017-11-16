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Мурманская область. Арктика16.11.17 10:31

Доллар и евро снижаются после вчерашнего подскока

Мировые цены на нефть слабо растут в рамках коррекции после снижения накануне из-за данных о росте запасов «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов.

Данные Минэнерго США о неожиданном росте запасов нефти в стране оказали давление на нефтяные цены в ходе торгов предыдущего дня. Так, запасы за неделю, завершившуюся 10 ноября, выросли на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 459 миллионов баррелей. Эксперты ожидали, напротив, снижения показателя на 0,48%, или на 2,2 миллиона баррелей. Инвесторы обратили внимание и на данные по добыче, которая увеличилась на 0,26%, или на 25 тысяч баррелей в сутки, до 9,645 миллиона баррелей в сутки.

Теперь внимание трейдеров обращено к грядущей встрече министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении нефтедобычи, которая состоится 30 ноября в Вене. Инвесторы ожидают, что по результатам встречи сделка может быть продлена.

«ОПЕК, возглавляемая Саудовской Аравией, будет стремиться к тому, чтобы оказать поддержку рынку», - цитирует агентство «Рейтер» слова аналитика «ASR Wealth Advisers» Шейн Ченел.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне коррекции нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,0866 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 16,24 копейки. К последней сделке 15 ноября доллар подешевел почти на 13 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 30,41 копейки и составил 70,8680 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 18,20 копейки.

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