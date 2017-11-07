Доллар и евро снижаются, рубль резко подрос

Цены на нефть демонстрируют незначительную негативную динамику во вторник утром в рамках коррекции после того, как в понедельник стоимость «чёрного золота» обновила максимальные отметки с 2015 года на фоне новостей из Саудовской Аравии, следует из данных торгов.

Накануне стоимость марки Brent преодолела отметку в 64 доллара за баррель, а цена на нефть марки WTI превысила 57 долларов: это произошло впервые с лета 2015 года. Рост цен на нефть в понедельник ряд экспертов связали с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии. В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.

«Мы ожидаем, что стоимость WTI может превысить 60 долларов, а Brent, возможно, преодолеет отметку в 70 долларов уже к концу года», - отмечает аналитик «ASR Wealth Advisers» Шейн Ченел, которого цитирует агентство «Рейтер».

В то же время коррекцию на рынке ограничивают ожидания продления венской сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Министерская встреча стран-участниц соглашения, на которой будут обсуждаться перспективы его дальнейшего продления, пройдет 29 ноября в Вене.

На 10.30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 3256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 58,3912 рубля. Минимальная цена 58,21 рубля, максимальная - 58,49 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня снизился на 23 копейки и составил 67,85 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 75 копеек.