Минфин собирается вводить индивидуальный пенсионный капитал для россиянПремьер-министр РФ попросил щадяще «стричь» россиян в 2018-2020 годах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.06.17 10:28

Доллар и евро снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на ожиданиях инвесторами данных Минэнерго США и Американского института нефти (API) о запасах «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы ожидают данных «API» о запасах нефти в США, которые будут опубликованы позднее. Трейдеры также ожидают статистики от Минэнерго США по запасам «чёрного золота» в стране. Аналитики, опрошенные агентством «Рейтер», полагают, что запасы сократились на 2,298 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 506,802 миллиона баррелей. По итогам недели, завершившейся 16 июня, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) уменьшились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 509,1 миллиона баррелей. При этом эксперты ожидали снижения на 2,106 миллиона баррелей, или на 0,41% - до 509,394 миллиона баррелей.

Ранее на прошлой неделе мировые цены на нефть падали на фоне опасений инвесторов по поводу глобального переизбытка сырья на рынке. Сейчас нефтяные цены начали восстановление после спада в течение последних пяти недель, отмечает агентство.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и благодаря спросу на ликвидность для уплаты налогов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,6691 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 33,23 копейки. К последней сделке 26 июня доллар снизился на 10 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, просел на 43,14 копейки и составил 65,6502 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял 7 копеек.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 535 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире14:30Мультфильмы (0+)15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)16:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:55«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 5 серия (12+)17:50«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO Деньги1,2 млн долларов – средняя стоимость жизни россиянинаРосстат отмечает резкий рост цен на продукты в апреле-мае текущего года-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 12 копеек, евро – почти на 13 копеекДоллар и евро снижаются в начале торгов-PRO ЭнергетикуОграничения, которые ввёл «АтомЭнергоСбыт» в муниципалитетах, – последствия дебиторской задолженности, которая накапливалась три с половиной годаЗа отопительный сезон потребители «ТГК-1» увеличили просроченную задолженность за теплоэнергию более чем на 1,5 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 июняПодготовка к зиме жилфонда военных гарнизонов вызывает опасения региональных властей-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыМинфин собирается вводить индивидуальный пенсионный капитал для россиянГосдума собирается узаконить прямые платежи по оплате коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения