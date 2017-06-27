Мировые цены на нефть растут сегодня утром на ожиданиях инвесторами данных Минэнерго США и Американского института нефти (API) о запасах «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы ожидают данных «API» о запасах нефти в США, которые будут опубликованы позднее. Трейдеры также ожидают статистики от Минэнерго США по запасам «чёрного золота» в стране. Аналитики, опрошенные агентством «Рейтер», полагают, что запасы сократились на 2,298 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 506,802 миллиона баррелей. По итогам недели, завершившейся 16 июня, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) уменьшились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 509,1 миллиона баррелей. При этом эксперты ожидали снижения на 2,106 миллиона баррелей, или на 0,41% - до 509,394 миллиона баррелей.

Ранее на прошлой неделе мировые цены на нефть падали на фоне опасений инвесторов по поводу глобального переизбытка сырья на рынке. Сейчас нефтяные цены начали восстановление после спада в течение последних пяти недель, отмечает агентство.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и благодаря спросу на ликвидность для уплаты налогов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,6691 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 33,23 копейки. К последней сделке 26 июня доллар снизился на 10 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, просел на 43,14 копейки и составил 65,6502 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял 7 копеек.