Доллар и евро снижаются в начале торгов

Цены на нефть стабилизируются сегодня утром после того, как днём ранее темпы их падения превышали 3%, свидетельствуют данные торгов.

На рынке нефти в среду отмечается небольшая коррекция после того, как вчера вечером цены на «чёрное золото» резко снизились на фоне биржевой волатильности и опасений за темпы роста мировой экономики.

В то же время обеспокоенность у инвесторов продолжает вызывать состояние экономики Китая, который является одним из крупнейших импортеров нефти. Рынки опасаются, что замедление экономического роста Поднебесной негативно отразится на спросе страны на энергоносители. Главный экономист «Saxo Bank» Стин Якобсен, мнение которого приводит агентство «Рейтер», отмечает, что мировая экономика находится под давлением, добавив при этом, что власти Китая будут делать всё возможное для обеспечения стабильности.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывают прогнозы управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Во вторник ведомство сообщило, что добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в феврале вырастет по сравнению с январем на 62 тысячи баррелей в сутки — до 8,179 миллиона баррелей в день.

Доллар и евро сегодня утром снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 66,3717 рубля. По отношению к последней сделке 22 января доллар снизился на 16,33 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела почти на 18 копеек.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 6,85 копейки и составил 75,4915 рубля. К официальному курсу евро снизился на 6,26 копейки.