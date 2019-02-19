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Мурманская область. Арктика19.02.19 10:33

Доллар и евро снижаются в начале торгов

Нефть торгуется разнонаправленно во вторник утром в ожидании новостей относительно торговых переговоров США и Китая, при этом поддержку ценам продолжает оказывать сокращение добычи странами ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы предпочитают сохранять осторожность, пока не станет ясен исход переговоров США и Китая, торговый конфликт которых оказывает негативное влияние на рост мировой экономики, что затрагивает и спрос на нефть. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила во вторник, что США и Китай уже 19 февраля начнут серию переговоров по вопросам торговли, при этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Перед этим министерство коммерции КНР сообщило, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам.

Аналитики «Bank of America Merrill Lynch», мнение которых приводит агентство «Рейтер», отметили, что китайско-американский торговый спор вредит росту мировой экономики. «Устранение напряженности в мировой торговле является ключом к улучшению экономических перспектив», — говорят эксперты.

В то же время поддержку рынку продолжает оказывать ослабление опасений относительно переизбытка предложения нефти на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль немного растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 66,2353 рубля. По отношению к последней сделке 18 февраля доллар снизился на 4,47 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 1,17 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 14 копеек и составил 74,8398 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 6,57 копейки.

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