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Мурманская область. Арктика21.11.19 10:30

Доллар и евро снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть сегодня утром коррекционно снижаются после роста на 3% в среду, поддерживает снижение котировок усиление рисков вокруг торговли США и КНР из-за ситуации вокруг Гонконга, свидетельствуют данные торгов.

Днём ранее нефтяные цены поддержала позитивная статистика по запасам в США. Согласно данным Минэнерго страны, за неделю по 15 ноября коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 1,4 миллиона баррелей, хотя инвесторы ожидали роста на 1,5 миллиона баррелей. Добыча нефти при этом не изменилась, оставшись на отметке в 12,8 миллиона баррелей в день.

Дополнительную поддержку нефтяным ценам 20 ноября оказали и комментарии по ОПЕК+. В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена продолжить сотрудничество в рамках ОПЕК+ для сбалансированности мирового нефтяного рынка.

Поддерживают коррекционное удешевление нефти опасения за торговые отношения США и КНР. Ранее сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по «Защите прав человека и демократии в Гонконге», в связи с чем Китай выразил протест. Аналитики обеспокоены, что конфликт сторон по поводу Гонконга может стать препятствием для достижения торговых договорённостей. Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому риски для экономики страны негативно влияют на ожидания по спросу.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль немного растёт к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,8418 рубля. По отношению к последней сделке 20 ноября  доллар снизился на 4,82 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела почти на 18 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вчерашней сессии уменьшился менее чем на копейку и составил 70,6932 рубля. К официальному курсу евро снизился почти на 16 копеек.

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