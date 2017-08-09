Доллар и евро стараются остановить падение

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на фоне нарастающего геополитического напряжения вокруг Северной Кореи, а также на ожидании трейдерами данных по запасам нефти в США от Минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.

Ранее агентство «Ренхап» передавало, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Рост геополитической напряженности снижает спрос на рисковые активы, к которым относится нефть.

Трейдеры также обращают внимание на данные Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти за неделю в США. Согласно отчёту этого института, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 4 августа, сократились на 7,839 миллиона баррелей, до 474,1 миллионов баррелей. Запасы бензина, напротив, увеличились на 1,529 миллиона баррелей, дистиллятов - на 157 тысяч баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 319 тысяч баррелей, сообщил API.

Аналитики также ожидают данных о запасах от Минэнерго США. Эксперты ожидают, что коммерческие запасы нефти, снизились на 0,56%, или на 2,720 миллиона баррелей, до 479,18 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,9057 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 8,29 копейки. Однако к последней сделке 8 августа доллар подорожал на 8,82 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 45,66 копейки и составил 70,3839 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, увеличился. Повышение составило почти 7 копеек