Доллар и евро теряют по 38 копеек

Центральный банк России с 6 декабря установил официальный курс доллара в размере 63,8135 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 38,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,7245 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 38,41 копейки.