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Мурманская область. Арктика03.02.20 10:30

Доллар и евро теснят рубль

Стоимость нефти демонстрирует разнонаправленную динамику по основным маркам в понедельник утром - главным образом на неоднозначной новости о возможности внеочередной встречи в рамках ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире. Число заразившихся в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Ещё почти 150 заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Рынки оценивают экономические последствия возможной эпидемии и, в частности, то, как это скажется на спросе на нефть. Накануне источник РИА Новости сообщил агентству, что страны ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов, в начале февраля, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти.

Кроме того, как сообщило агентство «Блумберг», январь стал для рынка нефти худшим с 1991 года, когда котировки за месяц рухнули на 26%. За прошедший январь фьючерсы на нефть Brent обвалились на 15,5% - с отметки 66 долларов за баррель до уровней ниже 56 долларов на торгах в пятницу. Контракты WTI начинали год по 61 доллар за баррель, 31 января падали в моменте ниже 51 доллара.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,9340 рубля. По отношению к последней сделке 31 января доллар подрос на 1,90 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 79,55 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 6,22 копейки и составил 70,8178 рубля. Однако к официальному курсу евро вырос на 22 копейки.

 

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