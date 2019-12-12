Доллар и евро торгуются вблизи уровней закрытия вчерашней сессии

Стоимость нефти растёт сегодня утром, частично отыгрывая снижение предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.

В четверг на рынке нефти отмечается коррекция после достигавшего 1,4% снижения стоимости сырья днем ранее, которое произошло на фоне данных по запасам в США - они выросли за прошлую неделю, хотя аналитики ждали их снижения.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новый доклад ОПЕК. По данным организации, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным, в октябре снизились на 5,1 миллиона баррелей и на 32,8 миллиона баррелей превышали свое среднее пятилетнее значение.

Старший аналитик «OANDA» Эдвард Мойя, мнение которого приводит агентство «Рейтер», оценил доклад как пессимистичный, в частности, из-за состояния запасов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,2791 рубля. По отношению к последней сделке 11 декабря доллар подрос на копейку. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 28,62 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 2,54 копейки и составил 70,4754 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 2 копейки.