Доллар и евро укрепляются

Мировые цены на нефть сегодня утром увеличиваются в рамках коррекции после снижения днём ранее на информации об остановке работы нефтеперерабатывающих заводов в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.

Нефтяные цены восстанавливаются после резкого снижения 28 августа на информации о временном закрытии НПЗ на шельфе Мексиканского залива. Ранее нефтегазовые компании США эвакуировали свыше 112 морских добычных платформ и буровых установок, сообщает агентство Рейтер.

По данным аналитиков «Goldman Sachs», которых цитирует агентство, в первую очередь пострадает переработка, а не добыча нефти. «По предварительной оценке, влияние (шторма) «Харви» на нефтяной рынок США будет заключаться в увеличении запасов нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки при уменьшении запасов бензина и дистиллятов на 615-785 тысяч баррелей в сутки», - отмечают они.

Поддержку нефтяным ценам оказывают сообщения о перебоях с поставками в Ливии. По данным агентства, НПЗ в ливанском городе Эз-Завия работает на 50% своей мощности из-за закрытия месторождения «Шарара» в конце прошлой недели. «Шарара» временно остановило работу, так как трубопровод, по которому отгружается нефть с этого месторождения, блокировали боевики группировки «Zintan».

В начале торгов на Московской бирже рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сокращения спроса на рублевую ликвидность в связи с завершившимися накануне налоговыми выплатами за август.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,4992 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 4,77 копейки. К последней сделке 28 августа доллар подорожал на 6,42 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил на 47,51 копейки и составил 70,3216 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро прибавил 34,16 копейки.