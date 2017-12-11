Доллар и евро укрепляются

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company» о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

«Самая большая проблема для инвесторов в настоящее время по-прежнему заключается в увеличении количества буровых установок в США, которое потенциально может поставить под угрозу выполнение соглашения ОПЕК и России (по сокращению нефтедобычи. - Ред.)» - приводит агентство «Рейтер» слова аналитика «ASR Wealth Advisers» Шейна Ченела.

В то же время внимание инвесторов привлекли заявления министра нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссама аль-Марзука по сделке ОПЕК+. По его словам, страны, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, могут выйти из него до конца 2018 года. Он отметил, что стратегия выхода из сделки может быть рассмотрена на встрече в июне, если баланс спроса и предложения на рынке нефти к этому времени восстановится.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,1959 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 8,52 копейки. Однако к последней сделке 8 декабря доллар вырос на 6,54 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился почти на 9 копеек и составил 69,7325 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 7,57 копейки.