Доллар и евро укрепляются на фоне роста цен на нефть

Мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику сегодня утром на фоне сокращения поставок сырья из Венесуэлы из-за американских санкций, а также добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать сокращение добычи ОПЕК и рядом не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в рамках соглашения, достигнутого в конце 2018 года. «С нашей точки зрения, стратегия ОПЕК заключается в том, чтобы как можно быстрее сбалансировать рынок и завершить к концу июня сокращение добычи для её наращивания во второй половине этого года наряду с производителями сланцевой нефти», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «Goldman Sachs».

Участники торгов также обратили внимание на еженедельный обзор Минэнерго США, согласно которому поставки венесуэльской нефти в США за неделю, завершившуюся 1 марта, сократились в 2,5 раза, до 83 тысяч баррелей нефти в сутки.

Сдерживать рост цен на нефть продолжает увеличение запасов нефти в США — по данным Минэнерго страны, за предыдущую неделю они увеличились на 7,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста запасов лишь на 1,2 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,9333 рубля. По отношению к последней сделке 6 марта доллар снизился на 4,67 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 9 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился почти на 6 копеек и составил 74,5206 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 10,48 копейки.